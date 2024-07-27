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Херсонщина: росіяни атакували авто "швидкої", поранили водія

Роман ПетренкоСубота, 27 липня 2024, 08:27
Херсонщина: росіяни атакували авто швидкої, поранили водія
фото: ОВА

Російські окупанти вранці 27 липня безпілотником атакували автомобіль бригади екстреної медичної допомоги у Бериславі на Херсонщині, водій поранений.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Вибухову травму та поранення ноги дістав 42-річний водій. Його шпиталізували до лікарні.

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У п’ятницю та вночі російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та  спорткомплекс; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 3 приватних будинки.Також пошкоджено автомийки, гаражне приміщення, автобуси, карета "швидкої" та приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Осокорівка, Микільське, Понятівка, Львове, Берислав, Садове, Одрадокам'янка, Федорівка, Тягинка,  Придніпровське, Зеленівка, Антонівка, Чорнобаївка, Новоолександрівка, Осокорівка, Дніпровське та місто Херсон.

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Теми: Херсонська областьобстріл
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