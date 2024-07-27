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Херсонщина: россияне атаковали авто "скорой", ранили водителя

Роман ПетренкоСуббота, 27 июля 2024, 08:27
Херсонщина: россияне атаковали авто скорой, ранили водителя
фото: ОВА

Российские оккупанты утром 27 июля беспилотником атаковали автомобиль бригады экстренной медицинской помощи в Бериславе на Херсонщине, водитель ранен.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Взрывную травму и ранение ноги получил 42-летний водитель. Его госпитализировали в больницу.

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В пятницу и ночью российские военные попали в объект критической инфраструктуры и спорткомплекс; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 3 частных дома. Также повреждены автомойки, гаражное помещение, автобусы, карета "скорой" и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Бургунка, Осокоровка, Никольское, Понятовка, Львовское, Берислав, Садовое, Одрадокаменка, Федоровка, Тягинка, Приднепровское, Зеленовка, Антоновка, Чернобаевка, Новоалександровка, Осокоровка, Днепровское и город Херсон.

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Темы: Херсонская областьобстрел
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