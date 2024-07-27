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Біля військового аеродрому Рязані лунали вибухи

Роман ПетренкоСубота, 27 липня 2024, 08:43
Біля військового аеродрому Рязані лунали вибухи
усі фото: astra

Уночі та вранці 27 липня росіяни повідомили про атаку БПЛА на військовий аеродром Дягілєво і НПЗ у Рязані.

Джерело: Astra, Shot, Міноборони РФ

Деталі: Мешканці стверджують, що безпілотники збивали на підльоті до НПЗ і військового аеродрому Дягилеве.

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У мережі публікують кадри диму над містом.

 

Росіяни повідомляють, що вибухи в районі місцевого аеродрому Дягилеве почали лунати близько 6-ї години ранку.

Нібито всі повітряні цілі було збито, пошкоджень на землі немає.

ВІДЕО ДНЯ

МО РФ повідомила про збиття вранці 7 безпілотників над Рязанською областю.

Теми: Росіябезпілотникиаеродромнафта
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