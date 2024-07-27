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Возле военного аэродрома Рязани раздавались взрывы

Роман ПетренкоСуббота, 27 июля 2024, 08:43
Возле военного аэродрома Рязани раздавались взрывы
все фото: astra

Ночью и утром 27 июля россияне сообщили об атаке БПЛА на военный аэродром Дягилево и НПЗ в Рязани.

Источник: Astra, Shot, Минобороны РФ

Детали: Жители утверждают, что беспилотники сбивали на подлете в НПЗ и военному аэродрому Дягилево.

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В сети публикуют кадры дыма над городом.

 

Россияне сообщают, что взрывы в районе местного аэродрома Дягилево начали раздаваться около 6 часов утра.

Якобы все воздушные цели были сбиты, повреждений на земле нет.

ВИДЕО ДНЯ

МО РФ сообщила о сбитии утром 7 беспилотников над Рязанской областью.

Темы: Росcиябеспилотникиаэродромнефть
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