Возле военного аэродрома Рязани раздавались взрывы
Суббота, 27 июля 2024, 08:43
Ночью и утром 27 июля россияне сообщили об атаке БПЛА на военный аэродром Дягилево и НПЗ в Рязани.
Источник: Astra, Shot, Минобороны РФ
Детали: Жители утверждают, что беспилотники сбивали на подлете в НПЗ и военному аэродрому Дягилево.
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В сети публикуют кадры дыма над городом.
Россияне сообщают, что взрывы в районе местного аэродрома Дягилево начали раздаваться около 6 часов утра.
Якобы все воздушные цели были сбиты, повреждений на земле нет.
ВИДЕО ДНЯ
МО РФ сообщила о сбитии утром 7 беспилотников над Рязанской областью.