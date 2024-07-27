ППО вночі збила усі "Шахеди" та ракету

У ніч на 27 липня сили української ППО збили усі цілі, запущені Росією – керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та чотири "Шахеди".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що КАР ворог запустив з окупованої частини Запорізької області, а "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська.

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Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА "Supercam", 1 ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси "Ланцет".