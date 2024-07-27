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ПВО ночью сбила все "Шахеды" и ракету

Роман ПетренкоСуббота, 27 июля 2024, 09:54
ПВО ночью сбила все Шахеды и ракету
фото: вс

В ночь на 27 июля силы украинской ПВО сбили все цели, запущенные Россией - управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и четыре "Шахеды".

Источник: Воздушные силы

Детали: Уточняется, что КАР враг запустил из оккупированной части Запорожской области, а "Шахеды" из Приморско-Ахтарска.

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Все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Кроме того, в течение прошлых и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БпЛА "Supercam", 1 ударно-разведывательный БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип устанавливается), 2 барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Темы: ПВОШахед
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