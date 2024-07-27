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Робот, який може евакуювати одразу двох поранених, запущений у виробництво – Федоров

Роман ПетренкоСубота, 27 липня 2024, 12:09
Робот, який може евакуювати одразу двох поранених, запущений у виробництво – Федоров
фото федорова

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що робот, який може транспортувати одразу двох поранених, запущений у серійне виробництво.

Джерело: Федоров у Telegram

Деталі: Робота Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1, він призначений для евакуації поранених з поля бою. Він може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей.

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Завдяки конструкції, здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога, а також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі. 

Пряма мова Федорова: Його використовують для різних завдань, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розміновувальну установку.

Комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на дуже великій дистанції.

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Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек. 

Технології — наша асиметрична відповідь ворогу. Чим більше їх на фронті, тим менше противників".

Теми: зброяФедоров
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