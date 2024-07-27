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Робот, который может эвакуировать сразу двух раненых, запущен в производство - Федоров

Роман ПетренкоСуббота, 27 июля 2024, 12:09
Робот, который может эвакуировать сразу двух раненых, запущен в производство - Федоров
фото федорова

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что робот, который может транспортировать сразу двух раненых, запущен в серийное производство.

Источник: Федоров в Telegram

Детали: Робота Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1, он предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Он может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких людей.

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Благодаря конструкции, способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага, а также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью.

Прямая речь Федорова: Его используют для различных задач, на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминирующую установку.

Комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанции.

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Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство - военные используют его и дают положительный фидбек.

Технологии - наш асимметричный ответ врагу. Чем больше их на фронте, тем меньше противников".

Темы: оружиеФедоров
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