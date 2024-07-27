Із Почаївської лаври зникла значна частина ікон – комісія

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, виявила низку порушень.

Джерело: звіт комісії за результатами перевірки, який має "Укрінформ"

Дослівно: "Комісією встановлено, що користувач не дотримувався вимог закону "Про охорону культурної спадщини", зокрема п.1 ст. 26 щодо обов'язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток національного значення.

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Також не дотримано вимог ст. 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо неможливості змін пам'яток. Користувачем самовільно здійснено ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів, опорядження зовнішнього та внутрішнього і реставрацію пам'яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції".

Деталі: Зокрема, комісія виявила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, а також оновлення та/або очищення стінописів та ікон тощо.

Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти "відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним в 1967 році".

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На території Почаївської Свято-Успенської лаври виявлено, крім 6 об'єктів, які належать державі, інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.

Окрім цього, фахівці ДСНС під час обстеження території Лаври виявили порушення вимог пожежної безпеки, а також констатували невиконання низки заходів для усунення порушень, починаючи з 2004 року.

Довідково: Почаївська Успенська лавра - це православний чоловічий монастир у Почаєві зі статусом лаври.

Найбільша православна святиня на заході України, друга за важливістю після Києво-Печерської лаври.