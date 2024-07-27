Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон - комиссия

Комиссия Министерства культуры и информационной политики во время проверки сохранности государственного имущества Свято-Успенской Почаевской лавры на Тернопольщине, которое находится в бесплатном пользовании УПЦ МП, обнаружила ряд нарушений.

Источник: отчет комиссии по результатам проверки, которым располагает "Укринформ"

Дословно: "Комиссией установлено, что пользователь не соблюдал требования закона „Об охране культурного наследия", в частности п.1 ст. 26 относительно обязательного получения разрешений на консервацию, реставрацию, музеефикацию, ремонт, приспособление памятников национального значения.

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Также не соблюдены требования ст. 24 Закона Украины "Об охране культурного наследия" о невозможности изменений памятников. Пользователем самовольно осуществлен ремонт, пристройки, изменение конструктивных элементов, отделки внешнего и внутреннего и реставрацию памятников без соответствующих на то разрешений и научно-проектной документации, что привело к ненадлежащему содержанию памятников и к потере аутентичных элементов отделки памятников, увеличение нагрузки на их конструкции".

Детали: В частности, комиссия обнаружила пристройку тамбура к центральному входу в Успенский собор, а также обновление и/или очистку стенописей и икон и тому подобное.

Проверка комиссией состояния сохранности произведений иконописи выявила факты "отсутствия значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным в 1967 году".

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На территории Почаевской Свято-Успенской лавры обнаружено, кроме 6 объектов, принадлежащих государству, другое недвижимое имущество, которого нет в договоре о безвозмездном пользовании.

Кроме этого, специалисты ГСЧС при обследовании территории Лавры обнаружили нарушения требований пожарной безопасности, а также констатировали невыполнение ряда мер по устранению нарушений, начиная с 2004 года.

Справка: Почаевская Успенская лавра - это православный мужской монастырь в Почаеве со статусом лавры.

Крупнейшая православная святыня на западе Украины, вторая по важности после Киево-Печерской лавры.