Дрони ГУР уразили стратегічний бомбардувальник РФ на аеродромі "Оленья" – джерело
Субота, 27 липня 2024, 13:45
У суботу 27 липня дрони української розвідки уразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник -ракетоносій ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" в Росії.
Джерело: співрозмовник УП в ГУР МОУ
Пряма мова: "Внаслідок операції ГУР МО поблизу Оленегорська на військовому аеродромі "Оленья" в місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник -ракетоносій ТУ-22М3".
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Деталі: Джерело УП додало, що відстань від кордону України до місця спецоперації – 1800 кілометрів.