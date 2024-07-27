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Дрони ГУР уразили стратегічний бомбардувальник РФ на аеродромі "Оленья" – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 27 липня 2024, 13:45
Дрони ГУР уразили стратегічний бомбардувальник РФ на аеродромі Оленья – джерело
Ту-22М. ілюстративне фото з Вікіпедії

У суботу 27 липня дрони української розвідки уразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник -ракетоносій ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" в Росії.

Джерело: співрозмовник УП в ГУР МОУ

Пряма мова: "Внаслідок операції ГУР МО поблизу Оленегорська  на військовому аеродромі "Оленья" в  місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник -ракетоносій ТУ-22М3".

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Деталі: Джерело УП додало, що відстань від кордону України до місця спецоперації – 1800 кілометрів.

Теми: безпілотникивійнаГУР
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