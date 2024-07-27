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Дроны ГУР поразили стратегический бомбардировщик РФ на аэродроме "Оленья" – источник

Валентина РоманенкоСуббота, 27 июля 2024, 13:45
Дроны ГУР поразили стратегический бомбардировщик РФ на аэродроме Оленья – источник
Ту-22М. иллюстративное фото из Википедии

В субботу 27 июля дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья" в России.

Источник: собеседник УП в ГУР МОУ

Прямая речь: "В результате операции ГУР МО вблизи Оленегорска на военном аэродроме "Оленья" в месте базирования стратегической авиации российских оккупантов поражен дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3".

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Детали: Источник УП добавил, что расстояние от границы Украины до места спецоперации - 1800 километров.

Темы: беспилотникивойнаГУР
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