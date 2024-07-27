Росія атакувала Курахове й Мирноград: поранено 5 цивільних, в тому числі 11-річну дитину

Внаслідок російських авіаційних атак на Курахове й Мирноград Донецької області поранення дістали 5 цивільних осіб, в тому числі 11-річна дитина.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 27 липня російська армія завдала 3 авіаудари по місту Курахове. В результаті атаки керованими авіабомбами, ймовірно, "КАБ-250" по центральній частині міста зазнали тілесних ушкоджень четверо цивільних.

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Трьох жінок віком 19, 40, 58 років та 50-річного чоловіка, які перебували у житловому мікрорайоні, доставлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.

Крім того, ворог вдарив по місту Мирноград, попередньо, застосувавши "ФАБ-500" з УМПК. Від влучання засобів ураження поранено 11-річну дівчинку, яка перебувала на подвір’ї приватного домоволодіння. У дитини діагностовано мінно-вибухову травму й різану рану передпліччя.

У населених пунктах пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, заклади освіти, автомобіль і трансформаторну підстанцію.