Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Росія атакувала Курахове й Мирноград: поранено 5 цивільних, в тому числі 11-річну дитину

Валентина РоманенкоСубота, 27 липня 2024, 14:44
Росія атакувала Курахове й Мирноград: поранено 5 цивільних, в тому числі 11-річну дитину
фото прокуратури

Внаслідок російських авіаційних атак на Курахове й Мирноград Донецької області поранення дістали 5 цивільних осіб, в тому числі 11-річна дитина.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 27 липня російська армія завдала 3 авіаудари по місту Курахове. В результаті атаки керованими авіабомбами, ймовірно, "КАБ-250" по центральній частині міста зазнали тілесних ушкоджень четверо цивільних.

Реклама:

Трьох жінок віком 19, 40, 58 років та 50-річного чоловіка, які перебували у житловому мікрорайоні, доставлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.

Крім того, ворог вдарив по місту Мирноград, попередньо, застосувавши "ФАБ-500" з УМПК. Від влучання засобів ураження поранено 11-річну дівчинку, яка перебувала на подвір’ї приватного домоволодіння. У дитини діагностовано мінно-вибухову травму й різану рану передпліччя.

У населених пунктах пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, заклади освіти, автомобіль і трансформаторну підстанцію.

Теми: Донецька областьвійнапрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Донецька область
На Донеччині через обстріл горіла шахта, де працювали 86 шахтарів
Ворог захопив Вовче – DeepState
Зеленський назвав найважчий напрямок на фронті та доручив його посилити
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: