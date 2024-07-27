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Россия атаковала Курахово и Мирноград: ранены 5 гражданских, в том числе 11-летняя девочка

Валентина РоманенкоСуббота, 27 июля 2024, 14:44
Россия атаковала Курахово и Мирноград: ранены 5 гражданских, в том числе 11-летняя девочка
фото прокуратуры

В результате российских авиационных атак на Курахово и Мирноград Донецкой области ранения получили 5 гражданских лиц, в том числе 11-летний ребенок.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 27 июля российская армия нанесла 3 авиаудара по городу Курахово. В результате атаки управляемыми авиабомбами, вероятно, "КАБ-250" по центральной части города получили телесные повреждения четверо гражданских.

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Три женщины в возрасте 19, 40, 58 лет и 50-летний мужчина, которые находились в жилом микрорайоне, доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями. Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, враг ударил по городу Мирноград, предварительно применив "ФАБ-500" с УМПК. От попадания средств поражения ранена 11-летняя девочка, которая находилась во дворе частного домовладения. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана предплечья.

В населенных пунктах повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобиль и трансформаторная подстанция.

Темы: Донецкая областьвойнапрокуратура
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