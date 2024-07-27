Російська міна відірвала ногу чоловікові на Херсонщині

У селищі Бобровий кут Херсонської області на російській міні біля річки підірвався 42-річний чоловік, він у лікарні у важкому стані.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У нього травматична ампутація стопи, уламкове поранення рук та вибухова травма.

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Потерпілого доставили до лікарні. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Трошки згодом ворог обстріляв Білозерську громаду.

Через російський обстріл постраждав чоловік, 67 років.

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Медики шпиталізували його до лікарні з вибуховою травмою та пораненням грудної клітки, стан - важкий.