Російська міна відірвала ногу чоловікові на Херсонщині
Субота, 27 липня 2024, 15:52
У селищі Бобровий кут Херсонської області на російській міні біля річки підірвався 42-річний чоловік, він у лікарні у важкому стані.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: У нього травматична ампутація стопи, уламкове поранення рук та вибухова травма.
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Потерпілого доставили до лікарні. Його стан лікарі оцінюють як важкий.
Трошки згодом ворог обстріляв Білозерську громаду.
Через російський обстріл постраждав чоловік, 67 років.
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Медики шпиталізували його до лікарні з вибуховою травмою та пораненням грудної клітки, стан - важкий.