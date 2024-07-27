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Российская мина оторвала ногу мужчине на Херсонщине

Роман ПетренкоСуббота, 27 июля 2024, 15:52
Российская мина оторвала ногу мужчине на Херсонщине
фото: ОВА

В поселке Бобровый угол Херсонской области на российской мине у реки подорвался 42-летний мужчина, он в больнице в тяжелом состоянии.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: У него травматическая ампутация стопы, осколочное ранение рук и взрывная травма.

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Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Чуть позже враг обстрелял Белозерскую громаду.

Из-за российского обстрела пострадал мужчина, 67 лет.

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Медики госпитализировали его в больницу со взрывной травмой и ранением грудной клетки, состояние - тяжелое.

Темы: Херсонская областьминированиеобстрел
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