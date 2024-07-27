Российская мина оторвала ногу мужчине на Херсонщине
Суббота, 27 июля 2024, 15:52
В поселке Бобровый угол Херсонской области на российской мине у реки подорвался 42-летний мужчина, он в больнице в тяжелом состоянии.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: У него травматическая ампутация стопы, осколочное ранение рук и взрывная травма.
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Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Чуть позже враг обстрелял Белозерскую громаду.
Из-за российского обстрела пострадал мужчина, 67 лет.
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Медики госпитализировали его в больницу со взрывной травмой и ранением грудной клетки, состояние - тяжелое.