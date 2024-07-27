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Росіяни вдарили по Сумщині: загинув підліток, 12 поранених, з них половина – діти

Катерина ТищенкоСубота, 27 липня 2024, 16:02
Росіяни вдарили по Сумщині: загинув підліток, 12 поранених, з них половина – діти
наслідки обстрілу Глухова, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу росіянами м. Глухів на Сумщині загинула дитина, ще 12 цивільних поранено, з них 6 дітей.

Джерело: прокуратура Сумщини

наслідки обстрілу Глухова, фото прокуратури
наслідки обстрілу Глухова, фото прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 27 липня 2024 року близько 12:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з реактивної системи залпового вогню ударив по центру м. Глухів Шосткинського району.

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Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні".

Деталі: Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.

Теми: Сумська областьвійна
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