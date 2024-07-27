Россияне ударили по Сумщине: погиб подросток, 12 раненых, из них половина – дети

В результате обстрела россиянами г. Глухов Сумской области погиб ребенок, еще 12 гражданских ранены, из них 6 детей.

Источник: прокуратура Сумщины

последствия обстрела Глухова, фото прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 27 июля 2024 года около 12:40, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг из реактивной системы залпового огня ударил по центру г. Глухов Шосткинского района.

Реклама:

В результате обстрела ранены 13 гражданских лиц, среди которых 7 детей. Через некоторое время 14-летний мальчик умер в больнице".

Детали: Также повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.