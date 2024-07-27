Зеленський: До кінця року у військових частинах має бути медична інформаційна система

Президент Володимир Зеленський заявив, що Міноборони разом з Генштабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах.

Джерело: Зеленський у виступі на міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність", сайт президента

Пряма мова: "Все, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим, був зрозумілим. Це те, чого очікує кожен військовий медик і кожен військовослужбовець.

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Має бути впроваджена ефективна система реабілітації, яка передбачає ментальне відновлення військових разом з їхніми родинами".

Деталі: Зеленський зазначив, що підписав указ "Положення про проходження військової служби", який регулює проходження служби особами з медичною освітою та присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру.

Крім цього, він дав доручення уряду повною мірою забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції̈ військових, звільнених з полону, та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.

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Зеленський також відзначив українських військових лікарів, які забезпечили "найголовніший успіх військової медицини в часи цієї війни" – "попри всі виклики й складнощі, витримано високий рівень виживання поранених і значний відсоток повернення в стрій".

Перед цим президент і перша леді Олена Зеленська відвідали лікарню "Охматдит" та ознайомилися з планом її відбудови.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір розповіли, що руйнувань зазнали шість корпусів лікарні, зокрема дві будівлі в аварійному стані. Вже вдалося відновити роботу всіх структурних підрозділів, крім відділень трансплантації кісткового мозку та хронічного гемодіалізу, які наразі працюють на базі інших лікарень Києва.

В "Охматдиті" мають намір відновити фасад одного з корпусів і побудувати ще один, завдяки якому зʼявиться можливість госпіталізовувати 15 тисяч пацієнтів на рік. Також Фундація Олени Зеленської взяла на себе відновлення "Школи супергероїв" – навчальних класів при медичному закладі.