Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Зеленский: До конца года в воинских частях должна быть медицинская информационная система

Катерина ТищенкоСуббота, 27 июля 2024, 16:28
Зеленский: До конца года в воинских частях должна быть медицинская информационная система
Владимир Зеленский во время выступления 27 июля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Минобороны вместе с Генштабом до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях.

Источник: Зеленский в выступлении на международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность", сайт президента

Прямая речь: "Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Минобороны вместе с Генеральным штабом до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным, был понятным. Это то, чего ожидает каждый военный медик и каждый военнослужащий.

Реклама:

Должна быть внедрена эффективная система реабилитации, которая предусматривает ментальное восстановление военных вместе с их семьями".

Детали: Зеленский отметил, что подписал указ "Положение о прохождении военной службы", который регулирует прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру.

Кроме этого, он дал поручение правительству в полной мере обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции военных, освобожденных из плена, и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне ведения боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский также отметил украинских военных врачей, которые обеспечили "самый главный успех военной медицины во времена этой войны" - "несмотря на все вызовы и сложности, выдержан высокий уровень выживаемости раненых и значительный процент возвращения в строй".

Перед этим президент и первая леди Елена Зеленская посетили больницу "Охматдет" и ознакомились с планом ее восстановления.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко и генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир рассказали, что разрушениям подверглись шесть корпусов больницы, в том числе два здания в аварийном состоянии. Уже удалось восстановить работу всех структурных подразделений, кроме отделений трансплантации костного мозга и хронического гемодиализа, которые сейчас работают на базе других больниц Киева.

В "Охматдете" намерены восстановить фасад одного из корпусов и построить еще один, благодаря которому появится возможность госпитализировать 15 тысяч пациентов в год. Также Фундация Елены Зеленской взяла на себя восстановление "Школы супергероев" - учебных классов при медицинском учреждении.

Темы: ЗеленскийВооруженные силымедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
Зеленский
Зеленский приказал улучшить реабилитацию освобожденных из плена
Война, история, конъюнктура
СМИ: Премьер-министр Индии планирует посетить Украину в августе
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: