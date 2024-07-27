Зеленский: До конца года в воинских частях должна быть медицинская информационная система

Президент Владимир Зеленский заявил, что Минобороны вместе с Генштабом до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях.

Источник: Зеленский в выступлении на международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность", сайт президента

Прямая речь: "Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Минобороны вместе с Генеральным штабом до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным, был понятным. Это то, чего ожидает каждый военный медик и каждый военнослужащий.

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Должна быть внедрена эффективная система реабилитации, которая предусматривает ментальное восстановление военных вместе с их семьями".

Детали: Зеленский отметил, что подписал указ "Положение о прохождении военной службы", который регулирует прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру.

Кроме этого, он дал поручение правительству в полной мере обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции военных, освобожденных из плена, и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне ведения боевых действий.

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Зеленский также отметил украинских военных врачей, которые обеспечили "самый главный успех военной медицины во времена этой войны" - "несмотря на все вызовы и сложности, выдержан высокий уровень выживаемости раненых и значительный процент возвращения в строй".

Перед этим президент и первая леди Елена Зеленская посетили больницу "Охматдет" и ознакомились с планом ее восстановления.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко и генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир рассказали, что разрушениям подверглись шесть корпусов больницы, в том числе два здания в аварийном состоянии. Уже удалось восстановить работу всех структурных подразделений, кроме отделений трансплантации костного мозга и хронического гемодиализа, которые сейчас работают на базе других больниц Киева.

В "Охматдете" намерены восстановить фасад одного из корпусов и построить еще один, благодаря которому появится возможность госпитализировать 15 тысяч пациентов в год. Также Фундация Елены Зеленской взяла на себя восстановление "Школы супергероев" - учебных классов при медицинском учреждении.