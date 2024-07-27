У Росії згоріли три гелікоптери – ГУР

В результаті диверсійних заходів на території Росії було уражено три ворожі вертольоти.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ, співрозмовник УП у відомстві

Деталі: Зазначається, що 24 липня 2024 року на аеродромі "Кряж" у місті Самара згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

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А кількома днями раніше, 21 липня, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора ― ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

Вказані два борти були розташовані на території російського "Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов".

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Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів.

Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України, зазначають у ГУР.

В офіційному повідомленні не вказано першопричину надзвичайних ситуацій, але за даними джерела УП, за цією спецоперацією стоять українські розвідники.

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