В России сгорели три вертолета – ГУР

В результате диверсионных мероприятий на территории России были поражены три вражеских вертолета.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ, собеседник УП в ведомстве

Детали: Отмечается, что 24 июля 2024 года на аэродроме "Кряж" в городе Самара сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

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А несколькими днями ранее, 21 июля, в населенном пункте Томилино под Москвой огневому поражению подверглись еще два вертолета государства-агрессора - ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.

Указанные два борта были расположены на территории российского "Национального центра вертолетостроения Миль и Камов".

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Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов.

Уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины, отмечают в ГУР.

В официальном сообщении не указана первопричина чрезвычайных ситуаций, но по данным источника УП, за этой спецоперацией стоят украинские разведчики.

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