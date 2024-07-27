У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю і з боку Сумщини

У Державній прикордонній службі наразі не фіксують збільшення угруповання ворожих військ біля кордону з Білоруссю або з боку Сумщини.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "По напрямку кордону з Білоруссю ситуація незмінна за останній час, ми не бачимо суттєвої загрози, не бачимо і переміщення поряд нашого кордону з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій…

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Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області, на даний момент ми не фіксуємо".

Деталі: Водночас Демченко наголосив, що Чернігівщина та Сумщина страждають від щоденних ворожих обстрілів, як і Харківщина.

"Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумщину. Тут ворог використовує і артилерію періодично, і авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України. Більшість з них припадає саме по населених пунктах", – розповів речник.