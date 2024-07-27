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В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью и со стороны Сумщины

Катерина ТищенкоСуббота, 27 июля 2024, 18:00
В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью и со стороны Сумщины
Андрей Демченко, фото из его Facebook

В Государственной пограничной службе пока не фиксируют увеличения группировки вражеских войск у границы с Беларусью или со стороны Сумщины.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "По направлению границы с Беларусью ситуация неизменна за последнее время, мы не видим существенной угрозы, не видим и перемещения рядом нашей границы с той стороны, но продолжаем быть бдительными, потому что должны быть готовы к развитию любых ситуаций...

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Каких-то действий, которые бы Россия могла совершать по развертыванию или расширению зоны активных боевых действий в направлении Сумской области, на данный момент мы не фиксируем".

Детали: В то же время Демченко отметил, что Черниговщина и Сумщина страдают от ежедневных вражеских обстрелов, как и Харьковщина.

"Большинство обстрелов, если сравнивать Черниговскую и Сумскую области, приходится на Сумскую область. Здесь враг использует и артиллерию периодически, и авиацию, а также ударные дроны для того, чтобы осуществлять удары по территории Украины. Большинство из них приходится именно по населенным пунктам", - рассказал спикер.

Темы: Пограничная службаСумская областьБеларусьграница
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