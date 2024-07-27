У Херсоні росіяни влучили в багатоповерхівку: вбили жінку, яка була на балконі
Субота, 27 липня 2024, 22:31
У суботу ввечері російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, загинула 64-річна жінка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Годину тому російська армія вкрила вогнем Корабельний район Херсона.
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Снаряд поцілив у багатоповерхівку. На жаль, смертельні поранення отримала 64-річна жінка".
Деталі: У свою чергу, Мрочко уточнив, що росіяни відкрили вогонь після 21.00 з тимчасово окупованого лівого берега.
Жінка, яка загинула, в момент ворожого удару перебувала на балконі.