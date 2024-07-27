У Херсоні росіяни влучили в багатоповерхівку: вбили жінку, яка була на балконі

У суботу ввечері російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, загинула 64-річна жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Годину тому російська армія вкрила вогнем Корабельний район Херсона.

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Снаряд поцілив у багатоповерхівку. На жаль, смертельні поранення отримала 64-річна жінка".

Деталі: У свою чергу, Мрочко уточнив, що росіяни відкрили вогонь після 21.00 з тимчасово окупованого лівого берега.

Жінка, яка загинула, в момент ворожого удару перебувала на балконі.