В Херсоне россияне попали в многоэтажку: убили женщину, которая была на балконе
Суббота, 27 июля 2024, 22:31
В субботу вечером российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, погибла 64-летняя женщина.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Час назад российская армия покрыла огнем Корабельный район Херсона.
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Снаряд попал в многоэтажку. К сожалению, смертельные ранения получила 64-летняя женщина".
Детали: В свою очередь, Мрочко уточнил, что россияне открыли огонь после 21.00 с временно оккупированного левого берега.
Женщина, которая погибла, в момент вражеского удара находилась на балконе.