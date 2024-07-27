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В Херсоне россияне попали в многоэтажку: убили женщину, которая была на балконе

Катерина ТищенкоСуббота, 27 июля 2024, 22:31
В Херсоне россияне попали в многоэтажку: убили женщину, которая была на балконе
иллюстративное фото Getty Images

В субботу вечером российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, погибла 64-летняя женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Час назад российская армия покрыла огнем Корабельный район Херсона.

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Снаряд попал в многоэтажку. К сожалению, смертельные ранения получила 64-летняя женщина".

Детали: В свою очередь, Мрочко уточнил, что россияне открыли огонь после 21.00 с временно оккупированного левого берега.

Женщина, которая погибла, в момент вражеского удара находилась на балконе.

Темы: Херсонвойна
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