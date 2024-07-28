Росіяни запускали безпілотники з півдня

ілюстративне фото іранських дронів, Сергій Лисак у Telegram
У ніч проти 28 липня Повітряні сили Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих БпЛА з південного напрямку.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку".
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00:38: "Ворожий БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Миколаївщини".
1:22: "Групи БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині рухаються у північно-західному напрямку".
1:30: "Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини".
2:13: "Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини".
Оновлено: О 4:49 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих ударних безпілотників.