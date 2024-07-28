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Росіяни запускали безпілотники з півдня

Ольга Глущенко Неділя, 28 липня 2024, 02:14
Росіяни запускали безпілотники з півдня
ілюстративне фото іранських дронів, Сергій Лисак у Telegram

У ніч проти 28 липня Повітряні сили Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих БпЛА з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку".

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00:38: "Ворожий БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Миколаївщини".

1:22: "Групи БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині рухаються у північно-західному напрямку".

1:30: "Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини".

ВІДЕО ДНЯ

2:13: "Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини".

Оновлено: О 4:49 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих ударних безпілотників.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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