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Россияне запускали беспилотники с юга

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 02:14
Россияне запускали беспилотники с юга
иллюстративное фото иранских дронов, Сергей Лысак в Telegram

В ночь на 28 июля Воздушные силы Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских БпЛА с южного направления.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Угроза применения вражеских БпЛА с южного направления".

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00:38: "Вражеский БПЛА на Херсонщине движется в направлении Николаевщины".

1:22: "Группы БпЛА на Николаевщине и Херсонщине движутся в северо-западном направлении".

1:30: "Кировоградская область угроза применения ударных БпЛА с Николаевщины".

ВИДЕО ДНЯ

2:13: "Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области".

Обновлено: В 4:49 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских ударных беспилотников.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотники
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