Після атаки БпЛА в Курській області РФ горить нафтобаза
Неділя, 28 липня 2024, 02:34
Після атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі в російській Курській області.
Джерело: телеграм-канал Baza, губернатор Курської області Олексій Смирнов
Деталі: Російський паблік повідомляє, що, за попередніми даними, о першій ночі 28 липня нафтобазу в Польовій (присілок в Курському районі Курської області РФ – ред.) атакували БпЛА.
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За даними Baza, у результаті загорілися три резервуари.
Офіційних коментарів з боку російської влади вночі не було.
Доповнено: Вранці губернатор Курської області Олексій Смирнов підтвердив, що після атаки безпілотників на нафтобазі в Курській області загорілися три резервуари.
ВІДЕО ДНЯ
Після атаки БпЛА в Курській області РФ горить нафтобаза— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 27, 2024
Відео: телеграм-канал Baza pic.twitter.com/OLEVLfRyZd