Після атаки БпЛА в Курській області РФ горить нафтобаза

Після атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі в російській Курській області.

Джерело: телеграм-канал Baza, губернатор Курської області Олексій Смирнов

Деталі: Російський паблік повідомляє, що, за попередніми даними, о першій ночі 28 липня нафтобазу в Польовій (присілок в Курському районі Курської області РФ – ред.) атакували БпЛА.

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За даними Baza, у результаті загорілися три резервуари.

Офіційних коментарів з боку російської влади вночі не було.

Доповнено: Вранці губернатор Курської області Олексій Смирнов підтвердив, що після атаки безпілотників на нафтобазі в Курській області загорілися три резервуари.

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