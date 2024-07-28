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После атаки БпЛА в Курской области РФ горит нефтебаза – соцсети

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 02:34
После атаки БпЛА в Курской области РФ горит нефтебаза – соцсети
скриншот видео

После атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в российской Курской области.

Источник: телеграмм-канал Baza, губернатор Курской области Алексей Смирнов

Детали: Российский паблик сообщает, что, по предварительным данным, в час ночи 28 июля нефтебазу в Полевой (приселок в Курском районе Курской области РФ – ред.) атаковали БпЛА.

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По данным Baza, в результате загорелись три резервуара.

Официальных комментариев со стороны российских ночью не было.

Дополнено: Утром губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил, что после атаки беспилотников на нефтебазе в Курской области загорелись три резервуара.

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Темы: Росcиябеспилотникипожар
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