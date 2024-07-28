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Білий дім назвав удар по Голанських висотах "жахливим" і запевнив Ізраїль у підтримці

Ольга Глущенко Неділя, 28 липня 2024, 04:50
Білий дім назвав удар по Голанських висотах жахливим і запевнив Ізраїль у підтримці
удар по Голанських висотах, скриншот відео

Білий дім засудив ракетний обстріл футбольного поля на окупованих Ізраїлем Голанських висотах, назвавши його "жахливим", і висолив непохитну підтримку Ізраїлю.

Джерело: Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, цитує Reuters

Пряма мова: "Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною і непохитною і спрямована проти всіх підтримуваних Іраном терористичних угруповань, включаючи ліванську "Хезболлу"".

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Що передувало: Внаслідок ракетного обстрілу футбольного поля на окупованих Ізраїлем Голанських висотах у суботу загинули 11 людей, в тому числі діти, заявила ізраїльська влада.

Ізраїль звинуватив в обстрілах підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" і обіцяв вжити заходів у відповідь.

Теми: ІзраїльтероризмСША
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