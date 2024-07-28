Белый дом назвал удар по Голанским высотам "ужасным" и заверил Израиль в поддержке

Белый дом осудил ракетный обстрел футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах, назвав его "ужасным", и выразил непоколебимую поддержку Израилю.

Источник: Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, цитирует Reuters

Прямая речь: "Наша поддержка безопасности Израиля является железной и непоколебимой и направлена против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок, включая ливанскую "Хезболлу"".

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Что предшествовало: В результате ракетного обстрела футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах в субботу погибли 11 человек, в том числе дети, заявили израильские власти.

Израиль обвинил в обстрелах поддерживаемую Ираном ливанскую группировку "Хезболла" и обещал принять ответные меры.