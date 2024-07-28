Росіяни втратили на фронті ще 1180 солдатів і 13 танків

За минулу добу втрати росіян на війні проти України зросли на 1180 військових, 13 танків і 51 артсистему.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно склали:

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