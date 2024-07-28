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Росіяни втратили на фронті ще 1180 солдатів і 13 танків

Ольга Глущенко Неділя, 28 липня 2024, 07:42
Росіяни втратили на фронті ще 1180 солдатів і 13 танків
ілюстративне фото 117 ОМБр

За минулу добу втрати росіян на війні проти України зросли на 1180 військових, 13 танків і 51 артсистему.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 574690 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8344 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,
  • артилерійських систем – 15936 (+51) од,
  • РСЗВ – 1127 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 906 (+1) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30) од,
  • крилатих ракет ‒ 2405 (+2) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2671 (+0) од.

Теми: втрати у війніРосіявійна
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