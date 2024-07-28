Росіяни втратили на фронті ще 1180 солдатів і 13 танків
Неділя, 28 липня 2024, 07:42
За минулу добу втрати росіян на війні проти України зросли на 1180 військових, 13 танків і 51 артсистему.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 574690 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8344 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,
- артилерійських систем – 15936 (+51) од,
- РСЗВ – 1127 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 906 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30) од,
- крилатих ракет ‒ 2405 (+2) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,
- спеціальної техніки ‒ 2671 (+0) од.