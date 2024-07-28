Россияне потеряли на фронте еще 1180 солдат и 13 танков

За минувшие сутки потери россиян на войне против Украины выросли на 1180 военных, 13 танков и 51 артсистему.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.24 ориентировочно составили:

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