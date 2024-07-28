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Россияне потеряли на фронте еще 1180 солдат и 13 танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 07:42
Россияне потеряли на фронте еще 1180 солдат и 13 танков
иллюстративное фото 117 ОМБр

За минувшие сутки потери россиян на войне против Украины выросли на 1180 военных, 13 танков и 51 артсистему.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 574690 (+1180) чел,
  • танков ‒ 8344 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16095 (+21) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 15936 (+51) ед,
  • РСЗО ‒ 1127 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 906 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 363 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 12766 (+30) ед,
  • крылатых ракет ‒ 2405 (+2) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 21572 (+72) ед,
  • специальной техники ‒ 2671 (+0) ед.

Темы: потери в войнеРосcиявойна
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