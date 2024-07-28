Росія масовано атакувала Херсонщину: поранені двоє дітей та четверо дорослих

Вранці 28 липня армія РФ з лівого берега завдала масованого удару по передмістю Херсона, поранені двоє дітей та четверо дорослих.

Джерело: начальник МВА Роман Мрочко, Херсонська ОВА

Деталі: Спершу було відомо про трьох ушпиталених дорослих 2007, 1991 та 1949 р.н.

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У всіх попередньо вибухова травма та контузія.

Згодом влада повідомила, що також отримали поранення двоє дітей 10 і 15 років.

Їх доправили до лікарні. Старший хлопчик у важкому стані. Стан дівчинки медики оцінюють як середньої тяжкості.

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В ОВА уточнили, що під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них - двоє дітей.

У доньки - вибухова травма та струс головного мозку. В сина діагностували ще й травму живота та поранення ноги.

Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Також вранці у селищі Приозерне вибухову травму та контузію дістала 65-річна жінка.