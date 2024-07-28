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Россия массированно атаковала Херсонщину: ранены двое детей и четверо взрослых

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 июля 2024, 08:24
Россия массированно атаковала Херсонщину: ранены двое детей и четверо взрослых
херсонщина, иллюстративное фото

Утром 28 июля армия РФ с левого берега нанесла массированный удар по пригороду Херсона, ранены двое детей и трое взрослых.

Источник: начальник МВА Роман Мрочко, Херсонская ОВА

Детали: Сначала было известно о трех госпитализированных взрослых 2007, 1991 и 1949 г.р.

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У всех предварительно взрывная травма и контузия.

Впоследствии слада сообщила, что также получили ранения двое детей 10 и 15 лет.

Их доставили в больницу. Старший мальчик в тяжелом состоянии. Состояние девочки медики оценивают как средней тяжести.

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В ОВА уточнили, что под ударом врага оказался поселок Камышаны. Пострадала семья, среди них - двое детей.

У дочери - взрывная травма и сотрясение головного мозга. У сына диагностировали еще и травму живота и ранение ноги.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Также утром в поселке Приозерное взрывную травму и контузию получила 65-летняя женщина.

Темы: Херсонская областьобстрел
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