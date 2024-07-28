Путін погрожує розгортанням нових ракет через німецькі "Томагавки"

Диктатор Володимир Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

Джерело: Путін у Санкт-Петербурзі 28 липня, "Європейська правда"

Деталі: За словами Путіна, в разі розміщення в Німеччині "Томагавків" у зоні їхнього ураження "опиняться важливі російські об'єкти державного і військового управління, наші адміністративно-промислові центри та оборонна інфраструктура".

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"У разі реалізації США подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого на себе одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності, включно з підвищенням спроможностей берегових військ нашого Військово-морського флоту", – додав він.

Путін також заявив, що в Росії вже майже завершили розробку "низки систем" середньої та малої дальності, і Москва буде "вживати дзеркальних заходів щодо їхнього розгортання з урахуванням дій США, їхніх сателітів у Європі та в інших регіонах світу".

Як відомо, під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів в Альянсі.

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У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.

Ракети середньої і малої дальності були заборонені згідно з Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), підписаним між США і тодішнім Радянським Союзом у 1987 році. Однак і США, і Росія призупинили дію цього договору в 2019 році.