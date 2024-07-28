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Путин угрожает развертыванием новых ракет из-за немецких "Томагавков"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 28 июля 2024, 12:25
Путин угрожает развертыванием новых ракет из-за немецких Томагавков
фото: ТАСС

Владимир Путин заявил, что в случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии Россия откажется от "одностороннего моратория" на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.

Источник: Путин в Санкт-Петербурге 28 июля, "Европейская правда"

Детали: По словам Путина, в случае размещения в Германии "Томагавков" в зоне их поражения "окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура".

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"В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", – добавил он.

Путин также заявил, что в России уже почти завершили разработку "ряда систем" средней и малой дальности, и Москва будет "принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира".

Как известно, во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по Альянсу.

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В Кремле уже говорили, что в случае развертывания "Томагавков" европейские столицы станут "потенциальной" жертвой.

Ракеты средней и малой дальности были запрещены согласно Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), подписанному между США и тогдашним Советским Союзом в 1987 году. Однако и США, и Россия приостановили действие этого договора в 2019 году.

Темы: РосcияГерманияракетный удар
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