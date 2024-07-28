Розвідка Британії: У російській "оборонці" провели хвилю чисток

Протягом останнього тижня у Росії повідомили про дві корупційні справи, пов’язані з представниками оборонного сектора, які, ймовірно, не мають політичного захисту.

Джерело: розвідка Міністерства оборони Великої Британії, "Європейська правда"

Деталі: Як ідеться в огляді, цього тижня стало відомо про арешт керівника російської "Військово-будівельної компанії" Міністерства оборони Росії Андрія Бєлкова за звинуваченням у корупції.

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Створену у 2019 році компанію колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу хвалив за "особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту", нагадує британська розвідка. Водночас, імовірно, компанію насправді використовували корумповані російські посадовці для збагачення.

Крім того, 23 липня суд у Ростові-на-Дону засудив ексдиректора заводу тактичних ракет "Звезда-Стрела" до тюремного ув'язнення за розкрадання та завищення цін.

"Корупція є вкоріненою в російській оборонній промисловості. У 2007 році аудит за дорученням тодішнього міністра оборони Сергія Іванова виявив, що 70% бюджетних коштів Міністерства оборони використовувалися не за призначенням", – зазначає британська розвідка.

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Вона підсумовує, що Кремль почасти мириться з корупцією, та з початком повномасштабної війни проти України "репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту, посилились".