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Разведка Британии: В российской «оборонке» провели волну чисток

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 28 июля 2024, 13:40
Разведка Британии: В российской «оборонке» провели волну чисток
андрей белков, фото: тасс

В течение последней недели в России сообщили о двух коррупционных делах, связанных с представителями оборонного сектора, которые, вероятно, не имеют политической защиты.

Источник: разведка Министерства обороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Как говорится в обзоре, на этой неделе стало известно об аресте руководителя российской "Военно-строительной компании" Министерства обороны России Андрея Белкова по обвинению в коррупции.

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Созданную в 2019 году компанию бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу хвалил за "особый режим внутреннего и внешнего аудита", напоминает британская разведка. В то же время, вероятно, компанию на самом деле использовали коррумпированные российские чиновники для обогащения.

Кроме того, 23 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-директора завода тактических ракет "Звезда-Стрела" к тюремному заключению за хищения и завышение цен.

"Коррупция является укоренившейся в российской оборонной промышленности. В 2007 году аудит по поручению тогдашнего министра обороны Сергея Иванова обнаружил, что 70% бюджетных средств Министерства обороны использовались не по назначению", – отмечает британская разведка.

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Она заключает, что Кремль отчасти мирится с коррупцией, но с началом полномасштабной войны против Украины "репрессии против тех, кто не имеет достаточной политической защиты, усилились".

Темы: Росcиявойна
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