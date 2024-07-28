Росіяни вдарили двома ракетами по Харкову

Вдень 28 липня військові РФ вдарили двома ракетами по Харкову.

Джерело: Харківська ОВА, мер міста Ігор Терехов, Нацполіція

Деталі: Наразі поліція вивчає тип ракет та руйнування.

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Мер уточнив, що приліт двох ракет був, але постраждалих немає.

Також 28 липня близько 10:20 військові Росії завдали два удари керованими авіабомбами по селу Симинівка Вовчанської громади, горів житловий будинок.

Близько 11:00 відбувся ворожий обстріл села Стецьківка Великобурлуцької громади.