Росіяни вдарили двома ракетами по Харкову
Неділя, 28 липня 2024, 14:24
Вдень 28 липня військові РФ вдарили двома ракетами по Харкову.
Джерело: Харківська ОВА, мер міста Ігор Терехов, Нацполіція
Деталі: Наразі поліція вивчає тип ракет та руйнування.
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Мер уточнив, що приліт двох ракет був, але постраждалих немає.
Також 28 липня близько 10:20 військові Росії завдали два удари керованими авіабомбами по селу Симинівка Вовчанської громади, горів житловий будинок.
Близько 11:00 відбувся ворожий обстріл села Стецьківка Великобурлуцької громади.
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