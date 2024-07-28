Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Росіяни вдарили двома ракетами по Харкову

Роман ПетренкоНеділя, 28 липня 2024, 14:24
Росіяни вдарили двома ракетами по Харкову
фото: НПУ

Вдень 28 липня військові РФ вдарили двома ракетами по Харкову.

Джерело: Харківська ОВА, мер міста Ігор Терехов, Нацполіція

Деталі: Наразі поліція вивчає тип ракет та руйнування.

Реклама:

Мер уточнив, що приліт двох ракет був, але постраждалих немає.  

Також 28 липня близько 10:20 військові Росії завдали два удари керованими авіабомбами по селу Симинівка Вовчанської громади, горів житловий будинок.

Близько 11:00 відбувся ворожий обстріл села Стецьківка Великобурлуцької громади.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ХарківХарківська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Харків
Під час навчального польоту на літаку загинув курсант харківського університету
У Харкові дерусифікували 3 станції метро та пів сотні вулиць
Ворог завдає ударів по Харкову
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: