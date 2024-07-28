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Россияне ударили двумя ракетами по Харькову

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 июля 2024, 14:24
Россияне ударили двумя ракетами по Харькову
фото: НПУ

Днем 28 июля военные РФ ударили двумя ракетами по Харькову.

Источник: Харьковская ОВА, мэр города Игорь Терехов, Нацполиция

Детали: Сейчас полиция изучает тип ракет и разрушения.

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Мэр уточнил, что прилет двух ракет был, но пострадавших нет.

Также 28 июля около 10:20 военные россии нанесли два удара управляемыми авиабомбами по селу Симиновка Волчанской громады, горел жилой дом.

Около 11:00 состоялся вражеский обстрел села Стецьковка Великобурлукской громады.

Темы: ХарьковХарьковская областьракетный удар
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