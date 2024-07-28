Росія атакувала багатоповерхівки у Нікополі: поранені восьмеро цивільних, з них двоє дітей

Через обстріл Нікополя Дніпропетровської області 28 липня поранено вісім мешканців, з них двоє дітей.

Джерело: Дніпропетровська ОВА, ДСНС, Нацполіція

Деталі: Вік поранених дітей – дівчатка 1 та 10 років. В обох акубаротравма.

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Такий діагноз й серед дорослих, але є також з осколковими пораненнями.

Двом людям допомогу надали на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень.

фото: ДСНС

Загалом у місті пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура. Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.