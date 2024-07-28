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Россия атаковалпа многоэтажки в Никополе: восемь гражданских ранены

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 июля 2024, 15:09
Россия атаковалпа многоэтажки в Никополе: восемь гражданских ранены
фото: НПУ

Из-за обстрела Никополя Днепропетровской области 28 июля ранены восемь жителей, из них двое детей.

Источник: Днепропетровская ОВА, ГСЧС, Нацполиция

Детали: Возраст раненых детей - девочки 1 и 10 лет. У обоих акубаротравма.

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Такой диагноз и среди взрослых, но есть также с осколочными ранениями.

Двум людям помощь оказали на месте. Еще шестеро обратились в больницы.

 
фото: гсчс

Всего в городе повреждены многоэтажки и инфраструктура. Изуродованы киоск, авто, газопроводы и линии электропередач.

Темы: Днепропетровская областьобстрел
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