Россия атаковалпа многоэтажки в Никополе: восемь гражданских ранены

Из-за обстрела Никополя Днепропетровской области 28 июля ранены восемь жителей, из них двое детей.

Источник: Днепропетровская ОВА, ГСЧС, Нацполиция

Детали: Возраст раненых детей - девочки 1 и 10 лет. У обоих акубаротравма.

Реклама:

Такой диагноз и среди взрослых, но есть также с осколочными ранениями.

Двум людям помощь оказали на месте. Еще шестеро обратились в больницы.

фото: гсчс

Всего в городе повреждены многоэтажки и инфраструктура. Изуродованы киоск, авто, газопроводы и линии электропередач.