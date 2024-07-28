Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що план дій для досягнення миру в Україні буде готовим до кінця листопада.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю японській державній телерадіокомпанії NHK

Деталі: Зеленський наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати українську територію.

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"Президент заявив, що Київ розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він повідомив, що створить план дій для досягнення миру до кінця листопада", – пише NHK.

Інтерв'ю з українським президентом було записано у п'ятницю в Києві.

Пряма мова Зеленського: "Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого завершення війни…

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Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу".

Більше деталей: Зазначається, що цього місяця офіційні особи в Києві контактували з кампаніями кандидата в президенти США Дональда Трампа та віцепрезидентки США Камали Гарріс.

"Ми контактували з його (Трампа – ред.) командою. Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що у мене є його номер телефону", – розповів Зеленський.

Що передувало: 15 червня президент Володимир Зеленський заявив, що погоджений на Саміті миру план дій буде доведений до представників РФ, щоб на другому Саміті миру можна було зафіксувати реальний кінець війни.

14 липня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна розраховує через колективний тиск на Росію багатьох країн світу просувати реалізацію кожного з 10 пунктів "формули миру" незалежно від того, що планує робити Москва.

Жовква також заявляв, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.