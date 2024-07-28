Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что план действий для достижения мира в Украине будет готов до конца ноября.

Источник: Зеленский в интервью японской государственной телерадиокомпании NHK

Детали: Зеленский отметил, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию.

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"Президент заявил, что Киев начнет детальные дискуссии с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам. Он сообщил, что создаст план действий для достижения мира до конца ноября", - пишет NHK.

Интервью с украинским президентом было записано в пятницу в Киеве.

Прямая речь Зеленского: "Терпение, поддержка и дипломатическое давление – вот три фактора для справедливого завершения войны...

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Если США и европейские страны сохранят единство, это будет дополнительным давлением и покажет Москве, что у нее нет никакого шанса".

Больше деталей: Отмечается, что в этом месяце официальные лица в Киеве контактировали с кампаниями кандидата в президенты США Дональда Трампа и вице-президента США Камалы Харрис.

"Мы контактировали с его (Трампа – ред.) командой. Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и что у меня есть его номер телефона", – рассказал Зеленский.

Что предшествовало: 15 июня президент Владимир Зеленский заявил, что согласованный на Саммите мира план действий будет доведен до представителей РФ, чтобы на втором Саммите мира можно было зафиксировать реальный конец войны.

14 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает через коллективное давление на Россию многих стран мира продвигать реализацию каждого из 10 пунктов "формулы мира" независимо от того, что планирует делать Москва.

Жовква также заявлял, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.