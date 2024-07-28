На морському параді в Росії не показали кораблі, які атакувала Україна – ЗМІ

У морському параді на честь для ВМФ у Росії не брав участі жоден із кораблів, які, за заявами українських військових, було пошкоджено або знищено за останній рік під час війни в Україні.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Під час трансляції головного морського параду на честь дня ВМФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту.

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Ними стали корвет "Меркурій", який з 2024 року виконує завдання на російській військовій базі в сирійському Тартусі, і фрегат "Адмірал Григорович".

Цього року трансляція вперше об'єднала паради в Санкт-Петербурзі (традиційну частину параду в Кронштадті цьогоріч скасували), у Балтійську, Владивостоці, Сєвєроморську, Каспійську і на російській базі в сирійському Тартусі.

У Санкт-Петербурзі парад приймав російський правитель Володимир Путін.

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При цьому сам Чорноморський флот згадувався двічі під час доповідей командувачів флотів головнокомандувачу ВМФ.

У матеріалі зазначається, що з 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів і суден забезпечення.