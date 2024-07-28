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На морском параде в России не показали корабли, которые атаковала Украина – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 20:58
На морском параде в России не показали корабли, которые атаковала Украина – СМИ
Путин на морском параде в Петербурге 28 июля, фото Getty Images

В морском параде в честь для ВМФ в России не участвовал ни один из кораблей, которые, по заявлениям украинских военных, были повреждены или уничтожены за последний год во время войны в Украине.

Источник: русская служба ВВС

Детали: Во время трансляции главного морского парада в честь дня ВМФ показали лишь два корабля Черноморского флота.

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Ими стали корвет "Меркурий", который с 2024 года выполняет задачи на российской военной базе в сирийском Тартусе, и фрегат "Адмирал Григорович".

В этом году трансляция впервые объединила парады в Санкт-Петербурге (традиционная часть его в Кронштадте в этом году была отменена), в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и на российской базе в сирийском Тартусе.

В Санкт-Петербурге парад принимал российский правитель Владимир Путин.

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При этом сам Черноморский флот упоминался дважды во время докладов командующих флотов главнокомандующему ВМФ.

В материале отмечается, что с 2022 года украинские военные атаковали более 20 российских кораблей и судов обеспечения.

Темы: РосcиякораблиЧФ России
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