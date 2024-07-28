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Другі роковини теракту в Оленівці: у Києві провели акцію

Катерина ТищенкоНеділя, 28 липня 2024, 21:17
Другі роковини теракту в Оленівці: у Києві провели акцію
акція на Майдані 28 липня, фото: Суспільне

У неділю на Майдані Незалежності в Києві відбувся традиційний мітинг на підтримку звільнення військовополонених, який також присвятили вшануванню пам'яті загиблих унаслідок теракту в Оленівці два роки тому.

Джерело: Суспільне

акція на Майдані 28 липня, фото: Суспільне
акція на Майдані 28 липня, фото: Суспільне

Деталі: На акцію на Майдані зібрались близько тисячі людей. Були присутні родичі та близькі полонених "азовців" і морпіхів ЗСУ, а також десятки бійців бригади "Азов".

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Мітинг "Free Azov" співпав із другими роковинами теракту в Оленівці. На вшанування пам'яті загиблих цього дня в центрі Києва відкрили виставку "Оленівка: квінтесенція жорстокості". Її організували представники "Асоціації родин захисників "Азовсталі" у співпраці з Національним музеєм Революції Гідності.

Жертв теракту в Оленівці і всіх загиблих захисників України вшанували хвилиною мовчання.

акція на Майдані 28 липня, фото: Суспільне
акція на Майдані 28 липня, фото: Суспільне

Перед присутніми виступили свідки теракту, директор Музею Майдану Ігор Пошивайло, а також командири бригади "Азов" Національної гвардії України, зокрема, підполковник, заступник командира бригади по роботі з особовим складом, Герой України Святослав Паламар на позивний "Калина".

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У своєму виступі він озвучив вимоги від побратимів щодо обміну військовополоненими. Зокрема, Паламар наполягає, аби в наступних обмінах були військовослужбовці "Азову". Також, за його словами, слід повертати в першу чергу всіх поранених, в тому числі під час теракту в Оленівці. Також заступник командира бригади закликає не допускати потрапляння у списки на обмін зрадників.

"На завершення запам'ятайте, якщо в подальшому в обмінах будуть зрадники та колаборанти, не очікуйте на подвиг наших воїнів!", — сказав Паламар.

Крім того, за словами "Калини", "азовці" вимагають від керівництва країни затвердити на державному рівні дату 29 липня Днем пам'яті захисників, які загинули в полоні.

Після озвучених вимог військові, які були присутні на Майдані, зачитали "Молитву українського націоналіста", а згодом запалили фаєри.

Під час мітингу за звільнення військовополонених учасники тримали в руках плакати на підтримку бійців, яких утримує Росія. Вимагали також звільнення військових Маріупольського гарнізону.

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"Інколи думаю, що Олексій лежить хворий у полоні. Надія тліє в душі". Пам'яті загиблих в Оленівці азовців

Передісторія:

  • В ніч на 29 липня 2022 року РФ скоїла теракт, влаштувавши вибух у бараку виправної колонії в Оленівці, в якому перебували українські військовополонені. Тоді загинули щонайменше 53 захисники "Азовсталі".
  • 29 липня 2022 року у ГУР поінформували, що українських полонених в Оленівці вбили "вагнерівці".
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки.
  • 25 липня 2023 року Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк розкритикував Росію через перешкоджання незалежному розслідуванню вбивства українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині рік тому. В ООН відкинули брехню РФ про "український удар".

Теми: полоненітерактакціїАзов
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