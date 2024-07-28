Вторая годовщина теракта в Еленовке: в Киеве провели акцию

В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве состоялся традиционный митинг в поддержку освобождения военнопленных, который также посвятили почтению памяти погибших в результате теракта в Еленовке два года назад.

Источник: Суспільне

акция на Майдане 28 июля, фото: Суспільне

Детали: На акцию на Майдане собрались около тысячи человек. Присутствовали родственники и близкие пленных "азовцев" и морпехов ВСУ, а также десятки бойцов бригады "Азов".

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Митинг "Free Azov" совпал со второй годовщиной теракта в Еленовке. В память о погибших в этот день в центре Киева открыли выставку "Еленовка: квинтэссенция жестокости". Ее организовали представители "Ассоциации семей защитников "Азовстали" в сотрудничестве с Национальным музеем Революции Достоинства.

Жертв теракта в Еленовке и всех погибших защитников Украины почтили минутой молчания.

Перед собравшимися выступили свидетели теракта, директор Музея Майдана Игорь Пошивайло, а также командиры бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, в частности, подполковник, заместитель командира бригады по работе с личным составом, Герой Украины Святослав Паламар с позывным "Калина".

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акция на Майдане 28 июля, фото: Суспільне

В своем выступлении он озвучил требования от собратьев по обмену военнопленными. В частности, Паламар настаивает, чтобы в следующих обменах были военнослужащие "Азова". Также, по его словам, следует возвращать в первую очередь всех раненых, в том числе во время теракта в Еленовке. Также заместитель командира бригады призывает не допускать попадания в списки на обмен предателей.

"В завершение запомните, если в дальнейшем в обменах будут предатели и коллаборанты, не ожидайте подвиг наших воинов!", - сказал Паламар.

Кроме того, по словам "Калины", "азовцы" требуют от руководства страны утвердить на государственном уровне дату 29 июля Днем памяти защитников, погибших в плену.

После озвученных требований военные, которые присутствовали на Майдане, зачитали "Молитву украинского националиста", а затем зажгли файеры.

Во время митинга за освобождение военнопленных участники держали в руках плакаты в поддержку бойцов, которых удерживает Россия. Требовали также освобождения военных Мариупольского гарнизона.

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