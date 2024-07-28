Вторая годовщина теракта в Еленовке: в Киеве провели акцию
В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве состоялся традиционный митинг в поддержку освобождения военнопленных, который также посвятили почтению памяти погибших в результате теракта в Еленовке два года назад.
Источник: Суспільне
Детали: На акцию на Майдане собрались около тысячи человек. Присутствовали родственники и близкие пленных "азовцев" и морпехов ВСУ, а также десятки бойцов бригады "Азов".
Митинг "Free Azov" совпал со второй годовщиной теракта в Еленовке. В память о погибших в этот день в центре Киева открыли выставку "Еленовка: квинтэссенция жестокости". Ее организовали представители "Ассоциации семей защитников "Азовстали" в сотрудничестве с Национальным музеем Революции Достоинства.
Жертв теракта в Еленовке и всех погибших защитников Украины почтили минутой молчания.
Перед собравшимися выступили свидетели теракта, директор Музея Майдана Игорь Пошивайло, а также командиры бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, в частности, подполковник, заместитель командира бригады по работе с личным составом, Герой Украины Святослав Паламар с позывным "Калина".
В своем выступлении он озвучил требования от собратьев по обмену военнопленными. В частности, Паламар настаивает, чтобы в следующих обменах были военнослужащие "Азова". Также, по его словам, следует возвращать в первую очередь всех раненых, в том числе во время теракта в Еленовке. Также заместитель командира бригады призывает не допускать попадания в списки на обмен предателей.
"В завершение запомните, если в дальнейшем в обменах будут предатели и коллаборанты, не ожидайте подвиг наших воинов!", - сказал Паламар.
Кроме того, по словам "Калины", "азовцы" требуют от руководства страны утвердить на государственном уровне дату 29 июля Днем памяти защитников, погибших в плену.
После озвученных требований военные, которые присутствовали на Майдане, зачитали "Молитву украинского националиста", а затем зажгли файеры.
Во время митинга за освобождение военнопленных участники держали в руках плакаты в поддержку бойцов, которых удерживает Россия. Требовали также освобождения военных Мариупольского гарнизона.
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"Иногда думаю, что Алексей лежит больной в плену. Надежда тлеет в душе". Памяти погибших в Еленовке азовцев
Предыстория:
- В ночь на 29 июля 2022 года РФ совершила теракт, устроив взрыв в бараке исправительной колонии в Еленовке, в котором находились украинские военнопленные. Тогда погибли по меньшей мере 53 защитника "Азовстали".
- 29 июля 2022 года в ГУР проинформировали, что украинских пленных в Еленовке убили "вагнеровцы".
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки.
- 25 июля 2023 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк раскритиковал Россию за препятствование независимому расследованию убийства украинских военнопленных в колонии в Еленовке Донецкой области год назад. В ООН отвергли ложь РФ об "украинском ударе".